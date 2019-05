Salone Nautico di Venezia 2019

Nel 2019 Venezia torna ad ospitare un evento fieristico internazionale dedicato alla nautica, la sede espositiva sarà presso l’Arsenale di Venezia, simbolo del potere e della potenza militare della Repubblica Serenissima e cuore della sua industria navale. Il Salone Nautico di Venezia ospiterà oltre 50 imbarcazioni dai 15 ai 50 metri, oltre a 100 espositori di imbarcazioni da diporto, dell’indotto e accessoristica della nautica. L'appuntamento è dal 18 al 23 giugno. Per acquistare il biglietto: http://bit.ly/biglietti-salone-nautico

Il programma

Un impareggiabile contesto storico, nel cuore di Venezia, composto da un bacino acqueo di 50.000 metri quadri, e da antichi padiglioni pienamente restaurati, spazi caratterizzati da colonne in pietra d’Istria e ampie e luminosissime volte, per una metratura complessiva di 6.000 metri quadri. Per i visitatori, oltre a poter visitare le aree espositive ed effettuare le prove in acqua delle imbarcazioni, sono previsti eventi e intrattenimento per bambini e famiglie.

Sono previste visite al sottomarino “Dandolo”, al Museo Storico Navale e al Padiglione delle Navi, performance e prove di vela e di voga alla veneta, esposizioni di artigianato legato alla marineria veneziana, competizioni nautiche ed escursioni. La visita sarà arricchita inoltre da numerosi punti di ristoro dedicati al mondo del mare. Un programma ricco anche di mostre, conferenze, incontri, momenti di approfondimento ed eventi privati organizzati dai partner ed espositori della manifestazione.