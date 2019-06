Home Venice scalda i motori al Salone Nautico: gli appuntamenti in musica

L’Home Venice Festival, che dal 12 al 14 luglio porterà al Parco San Giuliano di Mestre le tendenze più cool della scena musicale internazionale, si presenta il sabato 22 giugno al Salone Nautico con un’anteprima d’effetto. Dalle 18 fino alle 20, infatti, l’Arsenale di Venezia ospiterà una rosa selezionata di musicisti e dj per un suggestivo mix di sonorità classiche e di tendenza.

Dax Dj

Alle 18 appuntamento nella straordinaria “Area Mare Laguna”, nota per la presenza della megascultura “Building Bridges” dell’artista Lorenzo Quinn, con le evoluzioni sonore di Dax Dj che scalderanno l’atmosfera grazie alla sua miscela di elettronica, funk, disco music. Dario Bedin, che nei weekend si trasforma nell'energico Dax Dj, fa della ricerca musicale il proprio stile di vita, esprimendosi attraverso dj set rigorosamente in vinile. Il suo progetto "Partyhard" tra disco, funk e house lo porta a condividere la consolle con innumerevoli dj, tra i quali Larry Heard, Daniele Baldelli, Sadar Bahar, Stevie Kotey, Danny Krivit, Dan Shake, Dj Sotofett, Jamie 3:26 e Tiger and Woods. È inoltre attivo sul web con Family House, dinamico net-magazine per la diffusione della cultura della vita notturna.

Arkfy/Cubek

Sempre alle ore 18 altra avventura musicale in Area Scali, dove troneggia l’imponente sommergibile Enrico Dandolo, simbolo della gloriosa tradizione marinara italiana, con l’energico dj set a cura del musicista e compositore Maximilliano Faccio aka Arkfy/Cubek. Specializzato in Idm e techno sin dai primi anni Novanta, Arkfy/Cubek è divenuto noto grazie alla sua collaborazione con Wha?roots record, Made in Italo, Mezzotinto e Fabric records. L'anno scorso ha fondato la sua etichetta "Akma Records" che rappresenta il suo più personale e intimo lavoro discografico.