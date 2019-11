Samantha Cristoforetti al Teatro Goldoni: i biglietti saranno distribuiti gratuitamente

Al via nei prossimi giorni, grazie alla Fondazione Giancarlo Ligabue, la distribuzione gratuita dei biglietti per l’appuntamento con Samantha Cristoforetti in programma a Venezia al Teatro Goldoni, il 15 novembre 2019 alle 17.30, per il ciclo “I Dialoghi della Fondazione Giancarlo Ligabue”. Sarà in questa occasione la famosa astronauta ESA italiana a farci sognare, portandoci alla scoperta del mondo dell’esplorazione spaziale, in un incontro come sempre aperto al pubblico e offerto dalla Fondazione alla cittadinanza, fino ad esaurimento posti.

Distribuzione gratuita

I biglietti saranno in distribuzione gratuita al Teatro Goldoni solamente per gli Amici della Fondazione il 12 novembre (dalle 12 alle 18.30) e per tutti nei giorni del 13 e del 14 novembre (dalle 10 alle 18.30)

Samantha Cristoforetti

Prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia spaziale europea, con la missione "Futura" dell’ASI del 2014-2015 ha conseguito il record europeo di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni), Cristoforetti, sempre impegnatissima, è stata recentemente anche alla guida di una missione subacquea della Nasa al comando di quattro acquanauti che vivono e lavorano nell’unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, Aquarius (19 metri sotto l’oceano Atlantico, vicino a Key Largo, in Florida).

Il libro di AstroSamantha

Al Teatro Goldoni a Venezia, Samantha Cristoforetti presenterà il suo ultimo libro "Diario di un'apprendista astronauta" (La nave di Teseo): la storia di un viaggio, di una lunga preparazione tecnica e umana, di un’incredibile esperienza.