Samorti, lo spettacolo sui «morti che si risvegliano» al cinema di Maerne

In un paesino di campagna veneta, quasi tutti gli uomini sono morti in strane circostanze. Il cimitero diventa la piazza del paese, dove le vedove si ritrovano di giorno mentre di notte i morti si risvegliano. La speranza dei defunti si chiama Sanguineo e Massarioeo, i due folletti che in veneto da sempre si divertono. Il premio per chi dei defunti riuscisse a risolvere un complicato enigma sarà il ritorno in vita per una notte.

Lo spettacolo

La rappresentazione teatrale in questione alle 20.30 di sabato 10 novembre 2018, presso il cinema parrocchiale di Maerne, a cura della compagnia Rio Storto e della Pro Loco. Ingresso libero.