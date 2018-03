All'Hard Rock Cafe si festeggia San Patrizio

Get Sham-Rocked e il verde smeraldo pervaderanno Bacino Orseolo. In occasione della celebrazione irlandese per eccellenza, la festa di San Patrizio patrono d'Irlanda, sabato 17 marzo 2018, l’Hard Rock Cafe di Venezia proporrà un’avventura tra gusto e musica di ispirazione e provenienza del paese del trifoglio.

Settimana di festeggiamenti

Nella settimana di Saint Patrick, da lunedì a domenica, e per tutta la giornata di festeggiamenti, al Cafe del Rock i fan dell’Isola “verde” potranno gustare il Guinness Bacon Cheeseburger dai sapori tipicamente irish. Ricoperto con salsa di bacon e whiskey Jameson, crema al formaggio e Guinness, e servito con lattuga croccante, pomodori maturi e patatine fritte, il burger targato Hard Rock potrà essere accompagnato dalla birra per un sonoro «Sláinte!».

Dj-set

Tra bandierine, palloncini e trifogli, dalle 21.30, la musica irish-folk, country-folk e british-rock accuratamente selezionata e mixata da dj ChristianEffe travolgerà il pubblico al locale e farà scatenare tutti gli appassionati del genere.