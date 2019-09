Sapori Street Food Festival: cibo di strada, musica e divertimento tornano a Noale

Tre giorni di street food e live show nei giardini di Via Gagliardi. A Noale, dal 13 al 15 settembre 2019, per la terza volta torna Sapori Street Food Festival, organizzato dall'associazione Good Vibes, con il patrocinio della Città di Noale. Ecco gli ingredienti della manifestazione: una decina di

food truck provenienti da tutta Italia con proposte speciali locali, nazionali ed internazionali; un’area eventi con dj set e concerti live ogni sera; animazioni per bambini.

Il programma della tre giorni

Venerdì 13 settembre

Apertura area Food Truck ore 18, a seguire dalle 21 si esibirà Giorgio Vanni la voce delle sigle dei cartoni animati, per un live da paura.

Sabato 14 settembre

Apertura area Food Truck sia a pranzo che a cena. Durante l'aperitivo dj set. Per concludere la serata si esibiranno i Catarrhal Noise. Thrash metal band fondata a Noale nel 1994, i Catarrhal Noise sono stati in grado di creare un grande seguito in Veneto e in altre parti del nord Italia grazie ai loro spettacoli live molto energici; hanno aperto anche un concerto per la leggendaria band thrash metal Anthrax.

Domenica 15 settembre

Apertura area Food Truck sia a pranzo che a cena. Dalle 17 MANvsFOOD. La sfida consiste nel mangiare da soli, senza alzarsi, in un tempo massimo di 20 minuti, il menù "SAPORI BURGER" da 1,3 kg con contorno di 200gr di patatine fritte. Regolamento e iscrizioni entro l'11 settembre su: http://bit.ly/MANvsFOODprenotazione. A concludere la manifestazione Liam feat Pippo Dacj dj.