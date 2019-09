Antiquari in piazza Castello, enogastronomia in piazza XX settembre: torna "Sapori&Tradizioni" a Noale

Torna domenica 8 settembre dopo il positivo esordio dello scorso anno e la conferma di primavera, il mercatino Sapori & Tradizioni, organizzato da Confcommercio del Miranese in Piazza XX Settembre a Noale, anche quest’anno in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato che come da tradizione anima Piazza Castello la seconda domenica di ogni mese.

In campo gli espositori con bancarelle del settore alimentare e prodotti in particolare legati al territorio e di prima qualità: formaggi, insaccati, miele e confetture, riso e verdure di stagione e altri prodotti tipici della tradizione locale e regionale italiana, provenienti dal Veneto ma anche Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana per citarne alcune.

L’appuntamento con “Sapori & Tradizioni” inaugura la nuova stagione dei mercatini di Noale, che dopo l’estate riprende anche con un’offerta imperdibile del settore enogastronomico legato alla tradizione e al territorio e che si ripeterà ogni seconda domenica del mese in Piazza XX Settembre, sempre in abbinata alla mostra-mercato dell’antiquariato e naturalmente con i negozi aperti.

L’obiettivo di Confcommercio del Miranese, anche in questa stagione autunnale alle porte, è quello di rivitalizzare il centro storico attraverso appuntamenti di richiamo, a cui concorreranno anche i commercianti locali e i pubblici esercizi e abbinando i mercatini noalesi a iniziative di intrattenimento, per creare domeniche di svago, shopping e ritrovo per tutti i cittadini, provenienti anche da fuori città.

Un obiettivo che acquista valore anche in vista del nuovo percorso che vedrà Noale protagonista con il nuovo “Distretto del commercio di Noale, città dei Tempesta” appena riconosciuto dalla giunta regionale del Veneto e che vedrà in prima linea i commercianti locali, Confcommercio del Miranese e le sue iniziative volte a promuovere il centro, il commercio e il turismo sotto la Rocca.