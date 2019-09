A Valecenter tornano i sapori e le degustazioni locali

La passione e il rispetto per l’ambiente è ciò che accomuna gli espositori enogastronomici e agricoli di “Sapori al centro” e i valori cardine del centro commerciale Valecenter di Marcon (VE) che, a seguito del successo della scorsa edizione, ospiterà nuovamente questo evento dal 3 al 6 ottobre 2019.



Una fiera all’interno della galleria commerciale per riscoprire, assaporare e lasciarsi trasportare dai prodotti tipici del territorio veneto. Valecenter permetterà ai visitatori di immergersi in un’esperienza a 360° tra degustazioni, shop e Cooking Show nel weekend. A partecipare all’iniziativa alcune delle più rinomate aziende locali come Picchetto Verde, da sempre interessato all’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e alla coltivazione della vite nel rispetto dei metodi tradizionali per ottenere un prosecco 100% DOC. A offrire assaggi al pubblico: l’azienda Biofevari, un birrificio artigianale e biologico la cui peculiarità risiede nell’inserimento del miele nelle sue bottiglie, e la società agricola Ca’ Donadel, particolarmente attiva nella produzione di alimenti freschi e genuini a km 0. Segue la linea del biologico anche l’azienda bio Le Coccinelle che, in questa occasione, presenterà ed esporrà i suoi prodotti certificati I.C.E.A.. Saranno interessanti anche le visite agli stand delle due aziende agricole Il Lavandeto di Arquà Petrarca che mostrerà alcune delle 60 specie di lavanda, differenti per colore, uso e dimensioni e la Fattoria delle Erbe che farà conoscere i propri prodotti, realizzati grazie alla coltivazione di oltre 150 specie di erbe aromatiche e fiori eduli.



Un’esposizione nella piazza centrale della galleria di Valecenter per valorizzare il territorio della regione e riportare sulla tavola i piatti tipici della tradizione. Non solo degustazioni e prodotti in vendita ma anche divertimento e curiosità: nel weekend si potrà infatti assistere al Cooking Show dalle ore 16 alle ore 19.30. Gli stand delle aziende saranno a disposizione dei clienti tutti i giorni dal 3 al 6 ottobre dalle ore 16.