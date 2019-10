150 anni dall’invenzione della tavola periodica degli elementi: a Venezia una mostra

Science Gallery Venice, il progetto dell’Università Ca’ Foscari Venezia dedica il mese di ottobre ai 150 anni dall’invenzione della tavola periodica degli elementi chimici con la mostra frutto della collaborazione con artisti e scienziati: Elements - la chimica nelle tue mani.

La mostra esplora in particolare alcuni elementi chimici controversi e al centro di dibattiti globali per il loro coinvolgimento in conflitti geopolitici come il cloro, fosforo, cadmio e cobalto. Elements - la chimica nelle tue mani vuole mostrare come non esistano di per sé elementi buoni o cattivi, ma sia piuttosto l’uso scelto dall’essere umano a fare la differenza. Verranno rappresentati anche gli elementi “pop”, presenti in film, fumetti e letteratura, quelli preziosi, i vitali, i letali e quelli hi-tech, presenti nei nostri cellulari. «Science Gallery sorprende e diverte utilizzando la potenza dell’interazione dinamica tra arte e scienza. È un progetto che si rivolge ai giovani coinvolgendoli e supportandoli nei progetti e nelle iniziative che organizziamo» - commenta il Rettore di Ca’ Foscari Michele Bugliesi - «Dopo Elements le attività proseguiranno con Illusion, a gennaio, una mostra realizzata da Science Gallery Dublin che ha fatto il giro del mondo e stupito centinaia di migliaia di visitatori».

Elements è stata progettata e realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, con il patrocinio dell’Ordine dei Chimici e Fisici di Venezia e con il supporto di BASF - che organizza laboratori sulle proprietà dell’acqua - Allnex, Colorificio San Marco, Space World Air e F/ART che ha contribuito alla mostra con parte dell’opera “Il Filo Conduttore” di Federica Marangoni, esposta nel 2015 sulla facciata di Ca’ Pesaro.