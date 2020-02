Torna lo spettacolare Carnival dinner & ball al Casinò di Venezia

Inizia sabato 15 febbraio 2020, a Cà Vendramin Calergi, la serie di serate (15, 16 e dal 20 al 25 febbraio - ore 21) dedicate all'evento glamour della manifestazione, il dinner show ufficiale del Carnevale. Si chiama "Nurture love, feed the folly" e comprende l'animazione artistica della compagnia Nuart, l’aperitivo firmato Aperol, la cena con il menù del ristorante Wagner e infine la musica, con la dj Oyadi e la modella Gloria Fregonese. Il tutto nella prestigiosa sede del Casinò di Venezia e a cura del direttore artistico del Carnevale, Massimo Checchetto.

Il dinner & ball è un lussuoso gala immerso in un’atmosfera all’insegna del gioco, dell’amore e della follia. Il tema di questa edizione sarà rievocato nelle sale da un cast di artisti internazionali composto da attori, ballerini, musicisti e performer. Gli ospiti verranno accolti da un anfitrione speciale, il Principe Maurice, simbolo del Carnevale veneziano che li porterà in una dimensione onirica, fuori dallo spazio e dal tempo, attraverso l’animazione artistica della compagnia Nuart con danzatori, performer e intrattenitori in costume che gireranno tra i tavoli allestiti in tema. Chi vorrà tentare la fortuna potrà invece accedere ai tavoli provando il brivido della roulette o degli altri giochi classici.

«Al Casinò di Venezia si può vivere il Carnevale nella sua dimensione più mondana e misteriosa - spiega Checchetto -, in una location storica affacciata sul Canal Grande dal fascino innegabile, luci, costumi, musica per scivolare in una dimensione onirica dove la realtà si tramuta in fantasia con un occhio di riguardo al lato gourmet, grazie ad un menù preparato ad hoc. Tutti i sensi, a partire dal gusto, sono coinvolti in questo dinner show, che da anni si è ormai accreditato come il must di questo straordinario periodo».

I biglietti essere acquistati online presso il sito ufficiale, tramite call-center Hellovenezia +39 041 2424 oppure presso i punti vendita Venezia Unica. Il biglietto della serata prevede speciali convenzioni con due atelier veneziani, Atelier Pietro Longhi e Atelier Nicolao.