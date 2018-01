Set up seconda edizione, al via la vendita dei biglietti online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2018 Palazzo Grassi – Punta della Dogana presenta la seconda edizione di Set Up, format site-specific ideato da Palazzo Grassi, primo museo in Italia a trasformare i propri spazi da espositivi a palco inedito per le arti performative. Un’esperienza immersiva all’interno della quale artisti, performance e musica entrano in relazione tra loro e in dialogo con l’architettura di Punta della Dogana, uno degli edifici piu suggestivi di Venezia. Con Set Up si mescolano le carte ed i generi: non si privilegia nessuno sguardo, ma rimane centrale l’idea che ogni performance porti con sé la possibilità di spostare in continuazione la prospettiva – fisica, ma anche concettuale – di chi partecipa alla serata. Gli artisti invitati, pur nella loro diversità, condividono l’idea di aprire la propria pratica artistica a altre dimensioni. L’intensità della performance/concerto dei Laibach, il movimento di CollettivO CineticO o Alessandro Sciarroni, l’imprevedibilità dadaista di Ernst Reijseger o OoopopoiooO, il segno urbano di Sequoyah Tiger o Chris Imler, la forte tensione sperimentale di nomi di culto dell’elettronica di oggi come Laurel Halo, Matthew Herbert o Mouse on Mars. Le sale di Punta della Dogana, al termine del disallestimento della mostra Treasures from the Wreck of the Unbelievable e in trasformazione per accogliere le opere dell’esposizione Dancing with myself, diventano esse stesse protagoniste, dal momento che le performance sono state pensate in funzione della loro specificità e del particolare timbro che sanno imprimere a quanto accade al loro interno. Due serate da attraversare come in un sogno, pronti a farsi catturare dalle linee invisibili, che ridisegneranno lo spazio fisico e immaginario di Punta della Dogana. Cocktail bar a cura di Chefyouwant. Da giovedì 25 gennaio i biglietti per partecipare a SET UP – con due serate esclusive a Punta della Dogana - saranno acquistabili in prevendita online su www.ticketlandia.com e direttamente sul sito www.palazzograssi.it. Ingresso per una serata: 18 € / ridotto: 15 € Abbonamento per due serate: 30 € / ridotto: 25 € Riduzioni: Titolari della Membership Card di Palazzo Grassi - Punta della Dogana, Studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari, Università Iuav, Accademia di Belle Arti di Venezia e Venice International University, possessori dell’abbonamento regionale Veneto di Trenitalia, possessori di un biglietto Freccia per Venezia per il giorno dell’evento. Al momento dell’ingresso sarà richiesto il giustificativo della riduzione. Convenzione Garage San Marco Il biglietto d'ingresso a Set Up permette di beneficiare di tariffe agevolate per la sosta presso il Garage San Marco di Piazzale Roma venerdì 23 e sabato 24 febbraio: - 12 € (anziché 15 €) per soste tra le ore 17 e le ore 4 - 20% di sconto sulla tariffa giornaliera di 32 € per le soste più lunghe Tutti gli appuntamenti del Teatrino sono comunicati e costantemente aggiornati sul sito di Palazzo Grassi alla voce attività. www.palazzograssi.it"