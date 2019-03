“Settimana pedagogica”: laboratori, mostre e seminari a Venezia

Dall'1 al 5 aprile la Città di Venezia ospiterà la “Settimana pedagogica”: in programma una serie di appuntamenti sull’ “Educazione al bello” nella fascia d'età 0-6 anni, rivolti ad educatori e insegnanti, ma anche a bambini e alle loro famiglie, a cura dell’assessorato comunale alle Politiche educative - Servizio di Progettazione educativa.

La Settimana pedagogica fornirà quindi “spazi e tempi buoni” per il dialogo, il confronto, il dibattito, lo scambio di saperi e di competenze. Saranno tre gli eventi principali, gratuiti e aperti al pubblico: il convegno di apertura lunedì 1 aprile, dalle ore 17.30 all'Auditorium M9 (in via Pascoli 11), con interventi degli esperti Marco Dallari (su “Il diritto alla bellezza”) e Mauro Speraggi (su “Il bello di provare a crescere”), moderati dalla responsabile della Progettazione educativa Daniela Galvani; il convegno di chiusura venerdì 5 aprile dalle 17.30 al Palaplip (in via San Donà) con Don Giovanni Fasoli che parlerà di “New media revolution tra on-line e 'on life'. Comunicazione e bellezza” assieme a Daniela Galvani; e la mostra “Guarda che bello” alla Galleria Laurentiana (Piazza Ferretto 119), a cura di Veronica Vento, aperta per tutta la durata della rassegna, dalle ore 10 alle 18.

Cinque, invece, i seminari a numero chiuso dedicati ad educatori e insegnanti del pubblico e della rete educativa territoriale (che prevedono una media di 20-25 posti ciascuno): martedì 2 e giovedì 4 aprile al Liceo Franchetti “Danza/Musica”, con Cristina Battolla e Veronica Vento; mercoledì 3 aprile, alla Biblioteca pedagogica Bettini a Mestre “Il libro illustrato” con Susi Danesin e Nicola Fuochi e, al Servizio Formazione del Comune di Venezia, “Fotografia” con Vania Negrato e Carolina Zaninotto; giovedì 4 aprile, nel Centro Santa Maria delle Grazie, “Teatro delle ombre” di Gianni Trotter.

Ben 15, infine, i laboratori per famiglie e bambini – alcuni pensati specificatamente solo per genitori – anch'essi gratuiti, ma tutti su prenotazione, ospitati nelle diverse sedi dei soggetti coinvolti tra Mestre, Campalto, Venezia e Murano. In allegato l'elenco completo con giorni, orari, tematiche e riferimenti per prenotarsi