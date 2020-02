Carnevale in Riviera: la sfilata dei carri in notturna a Mira

Dopo il successo dell'edizione 2019, che ha visto i carri di Carnevale attraversare per la prima volta le vie di Mira in un corteo notturno, l'iniziativa verrà proposta anche quest'anno ed è in programma per sabato 7 marzo, dalle 20 alle 23.30. Circa una quindicina di carri allegorici, provenienti da Padova, Treviso e Venezia, partirà da via Gramsci e si snoderà, attraversando la strada regionale, lungo Riviera Matteotti e Riviera Silvio Trentin fino a raggiungere Villa dei Leoni, dove sarà allestito un palco per i saluti istituzionali. Presenti anche quest'anno i food truck. In caso di maltempo la sfilata si svolgerà il 21 marzo.

Carri in notturna a Mira

L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle attività produttive e organizzata dalla Pro Loco Mira -Riviera del Brenta in collaborazione con gli sponsor Lando, Confcommercio Città e Riviera del Brenta, Confesercenti Riviera del Brenta, Residenze Socio Sanitarie Socioculturale e molti altri che stanno aderendo in questi giorni.

«L’anno scorso - spiega l'assessore al Commercio Vanna Baldan - è stato un evento sperimentale. Era la prima volta in assoluto che Mira veniva attraversata dai carri e la risposta della cittadinanza è stata entusiastica. In tanti si sono riversati nelle strade, riappropriandosi della città e de suo centro. È stata un'occasione preziosa anche per attirare persone delle località limitrofe e che quindi ripetiamo con piacere, certi di incontrare il gradimento della popolazione».