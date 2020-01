"La Shoah dei bambini. Poesie e disegni da Theresienstadt": le iniziative a San Michele al Tagliamento

Dal 20 gennaio al 3 febbraio il Comune di San Michele al Tagliamento ospiterà in Sala Venudo in Municipio la mostra su "La Shoah dei bambini. Poesie e disegni da Theresienstadt".

L'iniziativa

Una mostra ideata dall'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, che ha gentilmente prestato i pannelli, a cui si aggiunge la sezione curata dai progetti delle classi 5^e primarie del nostro Istituto. "Colpisce profondamente -afferma l'assessore alla cultura Elena De Bortoli - vedere i disegni dei bambini rinchiusi nel campo di concentramento di Theresien, l'ennesimo orrore della guerra. E i nostri bambini hanno saputo interpretare con la loro acutezza e sensibilità questi terribile periodo storico, con un'intelligenza che solo i bambini hanno". Oltre alla mostra, visitabile in orario d'ufficio o su prenotazione, ci saranno due appuntamenti per le scuole curati dal professor Giuseppe Mariuz.