Sic transit gloria mundi: una donna per Papa al Teatro a l'Avogaria di Venezia

Una donna per Papa. Questa inedita prospettiva è al centro di Sic transit gloria mundi, in programma martedì 20 novembre 2018 presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia. Una piece nell’ambito de “I martedì dell’Avogaria, rassegna che fino al 18 dicembre 2018 propone alcuni fra gli spettacoli più interessanti e premiati della nuova scena drammaturgica nazionale.

Monologo

Sic transit gloria mundi, è un monologo irriverente, scritto e diretto da Alberto Rizzi con Chiara Mascalzoni per raccontare il ruolo della donna nel mondo occidentale attraverso la storia femminile nella chiesa cattolica con l'immaginaria e possibile, per quanto improbabile, elezione di una donna al soglio di Pietro. Una riflessione sull’esclusione delle donne dal sacerdozio, ma più in generale per analizzare le ragioni storiche, teologiche e religiose della sudditanza della donna all’uomo nella chiesa e nel cattolicesimo laico. Si passerà dal ruolo della donna nel passato della chiesa, per arrivare ad una biografia inventata della prima papa e infine una storia alternativa e possibile della chiesa attraverso le donne. Uno spettacolo che è una critica surreale ed estrema al maschilismo della chiesa e quindi al maschilismo del mondo laico.

I riconoscimenti

Con un linguaggio semplice, e una regia accattivante e originalissima, lo spettacolo ha conquistato premi di settore nelle più importanti rassegne italiane (Endas, Premio Cervi, Doit Festival, Contemplazioni, Italia dei Visionari) e internazionali (New York festival, Avignone Off) oltre ai favori indiscussi della critica e l'affetto incondizionato del pubblico.