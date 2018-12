Illusioni e giochi di prestigio: Silvan porta la sua magia sul palco del Goldoni

Veneziano doc, Aldo Savoldello, in arte Silvan, torna nella propria città per incantare ancora una volta il pubblico del Teatro Goldoni: tra illusioni e giochi di prestigio l’8 e il 9 dicembre 2018 va in scena La grande magia.

Lo spettacolo

Atmosfera suggestiva, partner affascinante, consumata abilità, da sessant’anni a questa parte il mago Silvan continua ad affermarsi come un’icona intramontabile, uno dei più grandi illusionisti nella storia dell’arte magica.

Silvan

Autore di numerosi libri di studio sulla prestidigitazione, il suo nome è sinonimo di magia. Dopo decine di spettacoli nei più importanti teatri del mondo, in TV è stato protagonista di Sim Sala Bim e di tanti altri programmi di successo dove divenne uno dei volti più amati dal grande pubblico, grazie all'aspetto elegante, al suo carisma ai suoi modi sicuri e dinamici: per tutti è il mago gentile che fa sparire le carte e te le restituisce subito. È l’unico illusionista non americano a essere stato eletto per ben due volte “Magician of the Year” dall’Accademia delle arti magiche di Hollywood, l’equivalente dell’Oscar mondiale, mentre nel 2017 gli è stato conferito a Londra il “David Devant Award”.