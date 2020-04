Il noalese Silvio Celeghin questa sera su Rai5 con l'opera di Rossini

Il noalese Silvio Celeghin, organista e pianista internazionale e direttore artistico del festival Marzo organistico, sarà protagonista del debutto assoluto sugli schermi della Rai de La Petite messe solennelle di Rossini prodotta dal Festival Vicenza in lirica nella magnifica cornice del Teatro olimpico. L’appuntamento per tutti gli appassionati di lirica è per questa sera, sabato 4 aprile, alle 19.30 su Rai5.

A guidare il cast della produzione (Barbara Frittoli, Sara Mingardo, Alfonso Zambuto, Davide Giangregorio e il coro Schola San Rocco diretto da Francesco Erle, un importante punto di riferimento della scuola barocca italiana), un altrettanto nome noto del panorama musicale internazionale, il maestro Michele Campanella, che ha presentato una lettura di grande impatto emotivo della partitura rossiniana, che ben si adattava al resto del cast. Insieme al lui Monica Leone al secondo pianoforte e Silvio Celeghin all’harmonium.

«Sono emozionato e felice che questo straordinario evento a cui ho preso parte lo scorso 31 agosto possa ora essere goduto da un pubblico molto più ampio grazie alla disponibilità della Rai e al grande lavoro del direttore artistico del Vicenza in lirica, Andrea Castello che ringrazio ancora per avermi coinvolto in questa esperienza di grandissimo valore artistico - commenta Celeghin - Stiamo sulla poltrona, stiamo a casa, ma godiamoci questo capolavoro. Mai come in questo momento - conclude Celeghin - la musica è un modo per trovare un po’ di conforto attraverso un’opera magnifica del grande genio italiano Rossini».