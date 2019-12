Simone Cristicchi apre la stagione teatrale a Jesolo: le date

La stagione del teatro A. Vivaldi, realizzata dal Comune di Jesolo – Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven, apre con l’atteso nuovo spettacolo di Simone Cristicchi. Doppia data per Happy Next - Alla ricerca della felicità, che sarà in scena il 3 e 4 dicembre alle ore 21. Biglietti ancora disponibili per la serata di mercoledì 4 dicembre.

Che cos’è la felicità? Cosa ci impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia con se stessi e con il mondo che ci ospita? Quello trattato è un tema millenario e fondamentale per ogni essere umano, un percorso capace di aprire nuovi orizzonti: dal fascino delle grandi idee, fino alla meraviglia delle piccole cose. Simone Cristicchi cerca di rispondere a domande necessarie, anzi vitali, vestendo i panni di un presentatore in crisi con se stesso e con i media. Al suo fianco una valletta scossa dai suoi problemi, un direttore tecnico invadente ma sempre pronto a tutto e un regista cinico e capace, insieme sul palco per dare vita a una riflessione ironica, disincantata e al tempo stesso appassionata. In scena si ride, si gioca, si scherza e non ci si prende troppo sul serio: tutto è finto e al contempo nulla lo è, compresi gli applausi finali. HAPPY NEXT è la ricerca di una felicità inafferrabile e sfuggente, ma comunque necessaria, in un irriverente caleidoscopio dove c’è spazio per il Kamasutra e Sant’Agostino, per Marcel Proust e il famoso filosofo occidentale Massimo Calcinacci, ma soprattutto per sette parole fondamentali a cui affidarsi per provare ad essere davvero felici.