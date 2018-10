L'uomo degli 8mila, a Nave de Vero ospite l'alpinista ed esploratore Simone Moro

Simone Moro, alpinista, esploratore, elicotterista e scrittore, sarà alla Nave de Vero venerdì 26 ottobre alle 21 per un incontro unico dedicato alla passione per la montagna e alle imprese che hanno proiettato lo scalatore bergamasco nell’olimpo degli alpinisti. Moro è infatti l’unico uomo al mondo ad aver scalato per la prima volta quattro ottomila (dei 14 ottomila esistenti al mondo) in inverno: Shisha Pangma nel 2005, Makalu nel 2009, Gasherbrum II nel 2011 e Nanga Parbat nel 2016.

Alpinismo e vita

L’incontro al centro commerciale di Marghera rappresenterà un’occasione imperdibile dove, grazie anche alla proiezione di filmati relativi agli ultimi cinque anni della sua carriera alpinistica, Moro racconterà del suo modo di fare alpinismo e del suo approccio alla vita. Un modo di vivere che da sempre si ispira ai grandi esploratori come Walter Bonatti e Reinhold Messner, che non solo sono stati protagonisti di imprese memorabili, ma che sono stati anche capaci, in un’epoca senza satellitare e web, di rendere partecipe delle loro avventure un’intera generazione portandola in luoghi lontani e vette irraggiungibili.

Simone Moro

Nato nel 1967 a Bergamo, Simone Moro è anche pilota di elicottero specializzato nel soccorso in Himalaya; nel 2012, ha effettuato un recupero in long line sul Tengkangpoche a oltre 6.400 m. Pratica inoltre il paracadutismo e il Wingsuit Skydive. Ha ricevuto il “Pierre de Coubertin Fair Play Trophy” dall’Unesco, il “David A. Sowles Award”, dal segretario dell’ONU Kofi Annan e la Medaglia d’Oro al Valor Civile dal Presidente della Repubblica per il salvataggio estremo che ha operato sulla parete ovest del Lhotse (8516 m) in Nepal, da solo, con il buio, con un elevatissimo rischio di valanghe e senza ossigeno. È autore di sette libri. L’ultimo, del 2017, è “Devo perché posso”.