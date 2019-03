Simone Ulisse per il Friday Night Live all’Hard Rock Cafe di Venezia

Folk Blues in stile vintage per il prossimo Friday Nigth Live all’Hard Rock Cafe di Venezia. Dopo gli appuntamenti musicali dedicati al Carnevale, Venerdì 22 Marzo, alle ore 21.30, ritorna il consueto appuntamento con la rassegna del venerdì sera dedicata alla musica live&free potenziata dall’esplosiva collaborazione con Home Venice. In scena sul palco del tempio del rock il folk blues caldo, diretto, evocativo, inquieto ma delicato e intimo di Simone Ulisse Schiavo.

Voce, chitarra e cassa, il padovano, classe 1994, che è si è fatto notare nel 2014 vincendo la prima edizione di “Senza Spine - Fishmarket Acoustic Contest” canterà per i fan al locale il suo repertorio fatto di brani intensi che raccontano di libertà, di squarci di vita personale che diventano collettiva, di emozioni e stati d’animo che fanno riflettere come Last Saturday, Freedom, Wasted, Rain&Bone Mama per citarne alcuni, con un’abilità interpretativa e una maturità espressiva fuori dal comune.

Dalle ore 22 alle ore 24, i fan al locale potranno gustare i core cocktails e i drink targati Hard Rock a metà prezzo, esclusivamente al bar principale.