Torna “Sottocasa. Teatro nelle Città”: tutti gli spettacoli per bimbi e adulti della rassegna

Dopo il successo dei primi spettacoli di Sottocasa. Il teatro nelle città, la rassegna estiva organizzata dal Teatro Stabile del Veneto e dal Comune di Venezia continua ad animare piazze, parchi e forti in terraferma e nelle isole: il 5 e il 6 luglio Un’allegra arlecchinata, spettacolo di burattini di e con Lucia Schierano, invita grandi e bambini nel quartiere Circus di Chirignago e a Burano per incontrare Arlecchino e farsi coinvolgere nella sua missione. Dall’incontro con il personaggio in carne e ossa l’azione si sposta all’interno di un teatrino dove Arlecchino burattino, alle prese con la sua atavica fame, è protagonista di sempre nuove avventure: l’inseguimento del cuscino fantasma, l’incontro con Colombina, la dichiarazione interrotta, la lotta col mostro Puzzone per liberare la bella, il bacio che lo farà svenire e la fame che sarà alfine saziata. Tra le bastonate e gli equivoci il divertimento è assicurato. Lo stesso spettacolo sarà in scena anche al Parco di Villa Bisacco di Chirignago il 26 luglio (ore 18.00), a Sant’Erasmo l’1 agosto (ore 18.00) e per finire in Via Fornace di Altobello il 2 agosto (ore 18.00).

“Sottocasa. Il Teatro nelle Città” è promosso dallo Stabile del Veneto e dal Comune di Venezia nell’ambito del progetto “®ESTATE nelle Città”, cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimento Europei | Programma Operativo città Metropolitane 2014-2020. Un programma fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, che ha preso il via nei giorni di carnevale e che torna per tutta l’estate portando in tutti gli angoli della città metropolitana e nelle isole spettacoli, a titolo completamente gratuito, per bambini, famiglie e spettatori di ogni età.

Come ai tempi del filò, “Sottocasa” mira a creare un teatro di comunità che recuperi la tradizione orale rintracciando la memoria di un’epoca in cui era essenziale vivere esperienze di condivisione e lo fa riunendo la comunità in luoghi solitamente esclusi dai principali circuiti culturali. Tra gli appuntamenti per bambini, oltre a Un’allegra arlecchinata, lo spettacolo Giacomino e altri desideri di e con Susi Danesin che il 15 luglio (ore 18.00) sarà al Parco Chiarin del Villaggio Laguna e il 16 luglio (ore 18.00) ad Altobello.

Sono due, invece, gli spettacoli per il pubblico adulto: Fabbrica, il racconto di vita operaia in forma epistolare emblema del teatro civile di Ascanio Celestini che i diciannove giovani attori allievi di Accademia Palcoscenico - la scuola del Teatro Stabile del Veneto – diretti dalla regista Sandra Mangini, porteranno dal 16 al 19 luglio a Murano, Forte Mezzacapo, Forte Gazzera e nell’Area di Via Piave. Dopo il successo a Carnevale, gli interpreti della compagnia StivalaccioTeatro tornano al Centro Culturale Canevon di Malcontenta con Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte.