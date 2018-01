Speed "in Venice" date

Riceviamo e pubblichiamo

"Chi l'ha detto che l'Epifania tutte le feste porta via?

...ai curiosi...ai single...a chi ha voglia di divertirsi - dai 30 ai 50anni!

Le feste non finiscono mai qui al

Venice Michelangelo Hotel**** di Venezia Mestre!

Siete tutti invitati al 1° SPEED DATE -Spritz Cocktail Party



Il giorno 20 Gennaio 2018 dalle ore 20:30 alle 23:30.

Prezzo speciale per eventuale Pernottamento di una notte.

Esci dalla monotonia!!👩‍❤️‍👨



Prenotatevi alllo 041986600 oppure scriveteci ad info@venicemichelangelohotel.com



-Parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti.



Vi aspettiamo per una Nuova e Frizzante Serata!".