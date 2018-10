Spettacoli di Mistero 2018: streghe e follie nella Noale antica

Nell’ambito del festival “Veneto, spettacoli di Mistero 2018” la Pro Loco di Noale promuove sabato 17 e domenica 18 novembre 2018 visite guidate e teatralizzazioni di storie custodite negli archivi Saranno due gli eventi noalesi del festival Veneto spettacoli di Mistero 2018.

L'appuntamento di sabato

Si inizia sabato 17 novembre, presso la torre delle campane (tre i turni previsti, da 1 ora ciascuno: posti disponibili solo al turno delle 22.30), quando sarà teatralizzata la storia rinvenuta nell’Archivio storico cittadino, di Domenica la Inspiritada, arrestata come strega a Noale il 25 giugno 1578. La donna che proveniva da Porta San Tommaso di Treviso affermò di essere in possesso di un anello ‘dei sette spiriti’.

Lo spettacolo di domenica

Lo spettacolo itinerante di domenica 18 novembre (due turni da 2 ore: alle ore 15 e alle ore 17) toccherà, invece, luoghi diversi nelle due piazze di Noale raccontando le storie della ‘lapide del capitano’ (il problema del vagabondaggio e dei poveri nella Noale del 1700 affrontato dalla antica e misteriosa confraternita dei Battuti); della ‘cassettina misteriosa’ (ambientata nel 1550, che parla della misteriosa scomparsa dalla camera del nobile noalese Bernardo Locatello, di una piccola cassa in noce appartenente alla moglie madonna Susanna Olivi); della ‘pazzia di Vampo Tempesta’ (siamo nel 1348 e si narra della decadenza della famiglia che per più di cento anni ha governato Noale) e per finire del ‘rapimento di Cassandra’ (febbraio 1542: la giovane Cassandra Carraro di 12 anni è rapita, di notte, dal monastero delle monache benedettine di Noale). Si tratta di un tour che, partendo da palazzo della loggia, farà tappa in torre dell’orologio, chiesetta dell’Assunta, chiesetta dei Battuti e corte di palazzo Locatelli-Menegazzi (ex ospizio).

Prenotazioni obbligatoria

Per partecipare agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione (che va fatta via mail all’indirizzo info@proloconoale.it) visti i posti limitati e il versamento di un contributo di 5 euro a persona (la quota include un buono per gustare castagne e vino rosso il sabato, un assaggio di torta del Mistero la domenica).

«Archivi ricchi di storie»

«Da alcuni anni - spiega il presidente Enrico Scotton - la Pro Loco ha voluto investire su questo festival dedicato ai luoghi leggendari e misteriosi del Veneto, forte del fatto che gli archivi di Noale sono ricchi di storie come quelle che verranno raccontate dai nostri appassionati studiosi nei due spettacoli in programma. Ed è l’occasione ancora una volta di mettere in campo le nostre migliori risorse, come il coro Thomas Tallis, i figuranti della contrada del Gato e Gruppo Tempesta, il gruppo ballo Anoalis, avvalendoci anche di bravi attori del Tarassaco Teatro e del teatrino di ombre di Daniela Castiglione. Non ultime le pasticcerie che offriranno, nel pomeriggio di domenica, un assaggio delle torte realizzate appositamente per l’evento».