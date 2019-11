A Noale gli spettacoli di Mistero, tra streghe nella torre e paure dei piccini

Torna a Noale, su iniziativa della Pro Loco, il festival Veneto spettacoli di Mistero, promosso da Unpli e Regione del Veneto. Due i giorni di spettacolo: sabato 16 novembre, solo in torre delle campane e domenica 17 novembre, in torre e in piazza Castello. La partecipazione agli spettacoli è possibile previa prenotazione (prenotazioni@proloconoale.it) e versamento della quota di adesione di 5 euro.

Racconti del sovrannaturale

Si inizia sabato 16 con lo spettacolo dell’associazione culturale “Il Portico - Teatro club” e “I musici del Lusore” che proporranno, su tre turni (19.30, 20.45 e 22.00), uno spettacolo liberamente tratto da racconti popolari della campagna veneta ispirato al tema del fantastico e del sovrannaturale. Titolo dello spettacolo: “La torre delle streghe. Strigonessi e misteriosi incantamenti”. Le musiche e i canti sono proposti dal vivo per rievocare la surreale atmosfera delle streghe. La lingua usata è quella veneta che riesce ad afferrare l’attenzione del pubblico grazie alla sua genuinità e spontaneità. All’uscita della torre gli spettatori potranno degustare un cartoccio di caldarroste e un calice di vino offerto dai volontari della Pro Loco.

L'appuntamento della domenica per i piccoli

Domenica altre tre repliche dello spettacolo nella Torre delle campane (orario 15, 16.30 e 18) dedicato ad un pubblico più adulto. Mentre per i bambini l’appuntamento è in piazza Castello all’interno della grande struttura gonfiabile a forma di zucca. Lo spettacolo, dal titolo “Barba sucon e altre storie di misteri nella zucca dei desideri”, è proposto in collaborazione con l’associazione Il molino Rosenkranz. Entrando a piccoli gruppi alla volta, i bambini potranno ascoltare un attore raccontare storie di paura, con l’ausilio di maschere, oggetti e ombre cinesi. All’esterno un animatore gestisce il pubblico impegnato a scrivere e poi, “spedire” desideri e paure, imbucando le lettere in una sorta di cassetta/totem che ha la forma di un volto. Quattro i turni di spettacolo: ore 15.30, 16, 17 e 17.30. Ai partecipanti degli spettacoli domenicali sarà consegnato un buono per consumare un assaggio della Torta del Mistero presso le pasticcerie Emozioni Golose, Prosdocimi e Zizzola.