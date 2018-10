Weekend del Mistero, leggende a Venezia tra calli e campielli: 2 percorsi diversi

Leggende a Venezia tra le calli e Campielli, due percorsi alla riscoperta delle leggende dei misteri a Venezia. L'appuntamento, organizzato dal comitato delle pro loco veneziane, è in programma per sabato 27 ottobre 2018. Per info e prenotazioni: 041 487560

Percorso Cannaregio

Percorso storico serale, che racconta fatti realmente accaduti che si sono tramandati anche con riferimenti miteriosi e leggendari per una Venezia poco frequentata, percorrendo tutto il Sestiere di Cannaregio, partendo dal Ghetto Nuovo ed arrivare a ridosso di Rialto attraversando il sestiere di Cannaregio raccontando leggende ebraiche, lungo il rio della Sensa, del Tintoretto e altre zone veneziane, fino all’Abbazia della Misericordia. Superato poi il Ponte Chiodo, raggiungere strada Nova, tornando verso Campo S. Fosca e finire in Campo della Maddalena, alla ricerca di fregi, statue, lapidi e stemmi della storia leggendaria della Serenissima.

Percorso Rialto

Si tratta di un percorso serale legato ad una Venezia segreta più leggendaria con fatti e storie misteriose legati alla millenaria storia della Serenissima, dove osterie, calli e campielli, palazzi e rii rappresentano la scena testimoniale dei fatti tramandati in forma leggendaria. Con le guide si proseguirà verso il ponte dell’Accademia costeggiando inizialmente il Canal Grande con i palazzi storici di famose famiglie veneziane, per poi inoltrarsi tra le calli del Sestiere di San Marco, Campo Marin, Scala del Bovolo, Rio degli Assassini, Campo Santo Stefano, Campo San Maurizio, Palazzo Zaguri.