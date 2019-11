Al teatro a l'Avogaria "Uno spettacolo eterosessuale - con tutto il rispetto"

Ritorna la stand up comedy al teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa). Sabato 23 novembre, alle 21, va in scena “Uno spettacolo eterosessuale – Con tutto il rispetto”, secondo show di Valerio Lundini con contributi video diretti da Matteo Tiberia e musiche originali del protagonista e Carmelo Avanzato. Dall’hard boiled al quotidiano, dal meta teatro al musical, passando per telefonate alle ambulanze dei vip e ordinazioni in ristoranti eccentrici e militareschi. Già collaboratore di Nino Frassica, Lillo & Greg, Lundini reinterpreta atmosfere che spaziano dal noir al musical e affronta temi importanti per la sua attività, come i citofoni, le locandine brutte e le reazioni che hanno gli operatori del pronto soccorso quando già conoscono il morto.

Riservata rigorosamente ad un pubblico adulto, la stand up è una comicità dissacrante e trasgressiva, dal linguaggio esplicito senza i filtri del perbenismo. Una satira pungente in cui gli attori interpretano dei monologhi in modo corrosivo all’insegna del politicamente scorretto. Si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano, una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che mira, senza preamboli, alla pancia delle persone. Uno spettacolo dove il comico, con il solo ausilio di un microfono, senza parrucche o tormentoni, in primis prende in giro se stesso per poi passare ad attaccare ciò che lo circonda.

La rassegna di stand up comedy, a cura di Nicolò Falcone, porta in laguna i comici di punta nel panorama nazionale ed è strutturata secondo il modulo del Comedy Club. Ogni appuntamento vedrà la partecipazione come resident di giovani comici locali quali Tommaso Faoro, che con Falcone è protagonista di una striscia quotidiana su RAI2, e la battutista di origini giapponesi, Yoko Yamada.

Per partecipare agli spettacoli, tutti alle ore 21.00, e riservati ad un pubblico maggiorenne, è necessario prenotare telefonicamente ai numeri 0410991967-335372889 o via mail all’indirizzo avogaria@gmail.com.