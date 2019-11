Kung fu: a San Donà il nuovo "Yip Man" insegna l'anima del Ving Tsun

Philipp Bayer, nonostante sia senza una mano, ha vinto decine di combattimenti ed è considerato una leggenda vivente. Fondatore della "Ving Tsun International Association" con oltre 70 scuole e rappresentanti in 4 continenti, sarà presente domenica 3 novembre alla scuola di Ving Tsun di San Donà di Piave diretta da Francesco Macaluso e si tratterrà fino al giorno successivo per un seminario di un giorno inserito nella sua tournee mondiale 2019.



Il Maestro Bayer è famoso in tutto il mondo per essere fra gli ultimi depositari dello stile di kung fu cinese chiamato "Ving Tsun" o, traslitterata in caratteri occidentali, Wing Chun: si tratta di un'arte marziale nata circa 400 anni fa in Cina, appena dopo il primo incendio del monastero Shaolin da cui scampò la monaca leggendaria Ng Mui, capostipite dello stile. Nella storia del Ving Tsun figurano nomi illustri di maestri come Yip Man, diventato famoso come insegnante di Bruce Lee e per la recente saga omonima di film del grande schermo che lo vede protagonista; ma anche il suo allievo Wong Shun Leung, l’unico da lui autorizzato ad insegnare, che vinse oltre 60 incontri a mani nude (Beimo) e lo stesso Bruce Lee.



Philipp Bayer apprese i segreti del Ving Tsun dal maestro Wong Shun Leung, che per la sua devozione lo rese discendente ufficiale del suo lignaggio marziale, un onore concesso a pochi allievi. Conosciuto a fine anni '80 nel mondo dei combattimenti clandestini di Hong Kong, Philipp Bayer, grazie alle conoscenze ed all’abilità accumulata negli anni, ora è una vera e propria leggenda.



Egli insegna che i principali concetti dell'arte marziale sono il condizionamento al corretto comportamento e al corretto pensiero per combattere: allenare e sviluppare la potenza del pugno e dei calci, strategia, coordinazione, equilibrio, trovare ed usare le opportunità e un preciso tempismo; il tutto per arrivare al modo più semplice e diretto per risolvere lo scontro e sapersi difendere.



Ma l’arte marziale è anche una via di perfezionamento e autodisciplina che migliora la vita di chi la pratica.



Lo stage è programmato per la sera del 4 novembre nella scuola di San Donà in Via Monte Popera 3-14 alla palestra “Medical & Therapy”, diretta da Francesco Macaluso e Manuel Cammozzo, il primo rappresentante di zona e il secondo direttore tecnico italiano del Maestro Philipp Bayer e dell'associazione italiana "VTKF Italia", composta da soli maestri federali di qualità. Per informazioni 3494539259.