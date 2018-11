Stefano D'Orazio presenta: “Non mi sposerò mai!”

Aperte le adesioni per incontrare il famoso componente dei Pooh Stefano D'Orazio a Villa Braida.

Cena con l'autore martedì 20 novembre per la presentazione del libro “Non mi sposerò mai!”

E' uscito da un mese ed è già alla terza ristampa nuovo libro di Stefano D’Orazio “Non mi sposerò mai!”, ovvero Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi, edito da Baldini+Castoldi, un testo esilarante in cui Stefano racconta come ha affrontato tutti i preparativi per arrivare al fatidico giorno del sì.

Dopo il grande successo della sua autobiografia “Confesso che ho stonato. Una vita da Pooh”, D’Orazio torna su un nuovo episodio della sua vita, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: il suo matrimonio. A un anno esatto dal “grande evento”, ha deciso di raccontare questa sua esperienza a tutti gli scapoli incalliti e ai dubbiosi che, in un momento di cedimento, hanno infine capitolato.

Il libro lo presenterà ai fans dei Pooh in una serata speciale in programma a Villa Braida a Mogliano Veneto martedì 20 novembre alle ore 20. Ci sarà una conversazione con Paolo Baruzzo, organizzatore di Festival Show e coordinatore di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, a seguire una deliziosa cena con l'autore.

Un'occasione esclusiva per ascoltare la presentazione di questo libro ironico, irriverente e sincero come il suo autore che racconta, tra preparativi e complicazioni, il prima, il durante e il dopo del suo inaspettato matrimonio.

Qualsiasi dubbio o incertezza in queste pagine troverà una risposta, perché l’autore ha provato tutto su se stesso uscendone miracolosamente illeso e ora vuole condividerlo con i suoi affezionati lettori.

Appuntamento quindi con Stefano D'orazio per presentazione, foto, firma copie e deliziosa cena con l'autore. Per informazioni e prenotazioni telefonare direttamente a Villa Braida, allo 041457222.