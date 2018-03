Il Mirano Summer Festival cala l'asso: lo storico chitarrista dei Genesis Steve Hackett

Steve Hackett, autentica leggenda vivente del progressive rock mondiale, torna in Italia con un nuovo entusiasmante show, dopo i successi già ottenuti con le tournée del 2015, 2016 e 2017. Il leggendario chitarrista dei Genesis si esibirà nel nostro paese per quattro imperdibili date nel mese di luglio. L’unico strepitoso live nel Nordest è in programma il prossimo venerdì 6 luglio 2018, al Mirano Summer Festival di Mirano, nell’area degli impianti sportivi di Via Cavin de Sala. I biglietti per questo nuovo grande appuntamento dell’estate musicale 2018, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con l’Associazione Volare, saranno in vendita a partire dalle 10 di sabato 3 marzo 2018 sul circuito Ticketone. Tutte le info e i punti vendita su www.azalea.it.

Il concerto

Protagonisti dello spettacolo saranno gli album più acclamati, co-scritti con i Genesis. In scaletta troveranno quindi spazio brani straordinari come "Supper's Ready", "Dancing with the Moonlit Knight", "Fountain of Salmacis", "Firth of Fifth", "The Musical Box" e alcuni rari brani, non più eseguiti dal vivo dagli anni Settanta quali "One for the Vine" e "Inside & Out". Non mancheranno le sue preziose gemme da solista, un omaggio ai 40 anni di “Please Do not Touch” ed una versione speciale dei GTR "When The Heart Rules The Mind", brani vecchi e nuovi, come quelli tratti dal più recente ed avanguardistico “The Night Siren”.

Una carriera da Hall of Fame

Dagli anni Settanta ad oggi, Steve Hackett ha percorso una carriera straordinaria, prima con i Genesis ed in seguito come solista, pubblicando oltre 30 album, oltre al grandissimo successo in Nord America con il super gruppo GTR. Hackett è stato l’inventore di tecniche come il tapping e lo sweep-picking ed ha influenzato diverse generazioni di chitarristi, tra cui Eddie Van Halen e Brian May, per citarne alcuni. Riconosciuto come uno dei musicisti più innovativi nella scena rock dei nostri tempi, Steve Hackett continua a percorrere i sentieri della creatività musicale senza sosta. Tanti i riconoscimenti ottenuti in carriera, non ultimo l’inserimento nella prestigiosissima Rock & Roll Hall of Fame, che racchiude i più grandi artisti della storia del rock, avvenuta nel 2010. Sul palco con Steve Hackett in questo nuovo incredibile viaggio live troveremo un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Gary O'Toole (Kylie Minogue, Chrissie Hynde); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).