“La storia in Rocca”: weekend di battaglie epiche e rievocazioni storiche a Noale

Per il terzo anno consecutivo la rocca di Noale si trasforma in un grande libro di storia, in particolare rivivendo le principali pagine delle epopee militari. Torna, su iniziativa della Pro Loco e con il contributo del Comune e di alcuni partner privati, l’evento “La storia in Rocca”. Oltre 120 rievocatori, una quindicina di gruppi storici provenienti da tutta Italia, si daranno appuntamento sabato 28 e domenica 29 settembre in quella che, in epoca medievale, è stata la dimora della famiglia Tempesta, offrendo a grandi e piccini la possibilità di immergersi nella vita degli accampamenti militari dall’epoca romana fino alla seconda guerra mondiale.

“La rievocazione multi-epoca – spiega Francesco Briggi, costumista storico e consigliere della Pro Loco – nasce per consentire al pubblico di ogni età di poter fare un viaggio attraverso i secoli, scoprendo, grazie alla cura per i dettagli e alla grande passione dei rievocatori, l’arte della guerra e la vita militare nel corso dei secoli. Ai bambini saranno offerti anche dei laboratori dove scoprire, ad esempio, come giocavano i loro coetanei ai tempi di Roma”. Questi i gruppi che hanno aderito: Sentinelle del Lagazuoi, I^ G. M.; Mordente Mordior, Lanzichenecchi, '500; Veterani delle Fiandre, '600; Milites Armati, fine trecento; Arcieri della Rocca, '300; Numeros Italorum, bizantini; Antica Torre, '200; Strategemata, Lanzichenecchi, '500; Fanti di San Nicolò, '500; Gruppo storico città di Palmanova, '600; 113ème Regiment Infanterie de Ligne; SFA Sezione Giuliana, LEGIO XV, romani; Zulu Wars, guerra africa del sud 1879; Malleus, 1490/1600, scherma storica, 82° Fanteria, II guerra mondiale; Henetoi, Veneti antichi.

Il programma prevede anche due conferenze storiche, nel piccolo teatro tenda all’interno della rocca: sabato 28, ore 15.30, sul tema “Ludus Latrunculorum, evidenze letterarie e archeologiche” a cura di Alessandro de Antoni (Soc. friulana archeologica, Legio XV Apollinaris); mentre domenica, alle ore 10.30, Giuseppe Catterin e Nicola Ryssov parleranno di “Storie di Marca”. Da non perdere la sfida che sarà proposta alle ore 17 di sabato 28 sulla spianata della rocca, a cura dell’associazione Malleus. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

La terza edizione della manifestazione sarà annunciata da una straordinaria mostra di soldatini di piombo a cura del club “Soldatini che passione”. Nelle sale espositive di Palazzo della loggia, nei giorni 21, 22, 28 e 29 settembre sarà possibile visitare, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, una rassegna delle opere del maestro Elio Stella, di Lodovico Terzariol, Stefano Benetello e Maurizio Ruzza. Il programma completo de “La storia in Rocca” si può consultare sul sito web della Pro Loco. Seguite la pagina Facebook dove verranno pubblicate notizie e curiosità.