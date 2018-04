Quarant'anni "su e zo" per i ponti, torna la passeggiata solidale nel cuore di Venezia

La Su e Zo per i Ponti è un evento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone in una passeggiata di solidarietà per le calli di Venezia: una folla festante di giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione, dell’amicizia e della solidarietà.

L'appuntamento

L'appuntamento è per domenica 15 aprile 2018, prima partenza alle 10 in Piazza San Marco (percorso completo) o Piazzale della stazione dei treni (percorso breve). Due i percorsi tra cui scegliere: un percorso completo di 12,5 chilometri (42 ponti) con partenza e arrivo in piazza San Marco e un percorso breve di 6 chilometri (20 ponti) con partenza dalla Stazione Santa Lucia e arrivo in piazza San Marco. Quest'ultimo è indicato per le scuole dell'infanzia e primarie.



All'insegna del turismo sostenibile

Ogni anno diversi percorsi si snodano tra gli angoli meno conosciuti della città lagunare, senza però tralasciare i luoghi che la rendono famosa nel mondo. Una giornata all’insegna del turismo sostenibile nel rispetto della città che ci ospita, alla scoperta della sua arte e della sua storia, della sua vera anima, della sua essenza.

Giornata di festa

La “Su e Zo per i Ponti di Venezia” è una vera giornata di festa: i numerosi gruppi folk che tradizionalmente si esibiscono in Piazza San Marco e nei campi e campielli lungo i tracciati del percorso rendono la città un tripudio di suoni e colori che rimane impresso nella memoria dei partecipanti.

Programma