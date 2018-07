"Sulla stessa barca", concerto alla Serra per Emergency: 30% degli incassi in beneficenza

Il gruppo volontari Emergency di Venezia Mestre e la Serra dei Giardini organizzano per sabato 21 luglio 2018 "Sulla stessa barca", concerto alla Serra per Emergency. La Serra devolverà il 30% di quanto incassato durante la serata per sostenere il "Programma Italia" con il quale Emergency offre cure gratuite ai migranti, agli stranieri ed alle fasce più svantaggiate della popolazione italiana. Non è necessaria prenotazione e sia il laboratorio che il concerto sono gratuiti.

Programma