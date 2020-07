Summer 2020: 8 serate di eventi nei weekend estivi di Chirignago

Dal 10 luglio al primo agosto, ogni venerdì e sabato, dalle 18 alle 23, in piazza San Giorgio a Chirignago si svolgerà “Summer 2020”, la manifestazione promossa nell’ambito della rassegna "Le Città in Festa" dall’associazione C2020/commercianti di Chirignago in collaborazione con il gruppo Attivi21 e Vela.

Programma

Si inizia venerdì 10 luglio con l’evento “La cura del corpo”, con dimostrazioni e presentazioni di prodotti e consigli per il benessere del corpo. A seguire il giorno successivo si svolgerà una "Sfilata di moda sotto le stelle". Sabato 17 appuntamento dalle 19 alle 20.30 con la "Passeggiata consapevole"; segue "Crea la tua nuova forma" con i commercianti e le associazioni del territorio per parlare di salute e alimentazione. Il 18 luglio si festeggerà invece il "Redentore in piazza", una serata in compagnia delle associazioni del territorio, dimostrazioni di palestre e scuole di danza, associazioni musicali per conoscere meglio gli strumenti musicali.

La manifestazione proporrà anche l’evento ”Coccole della pelle”, venerdì 24 luglio, e l’incontro “In bici tra amici” per affrontare il tema delle piste ciclabili e la sicurezza stradale con referenti competenti in materia, (sabato 25 luglio). Per finire il 31 luglio si terrà la serata del "Pan Gusto, per scoprire tante varietà di pane, salumi e vini nostrani". Concluderà la rassegna l’appuntamento dedicato “ai nostri amici cani, gatti e non solo”, compagni preziosi in questi momenti di isolamento.

Angurie e meloni

Ogni serata, svolta nel rispetto della sicurezza, sarà accompagnata, a partire dalle 18 e fino alle 23, dalla vendita di anguria e meloni. Dal 10 luglio prenderà anche il via l'iniziativa "Acquistare sotto casa...è un gioco da ragazzi".