Si recuperano 2 spettacoli dell'invernale acqua alta: primo appuntamento super ginger

Con l’arrivo dell’estate il teatro ritorna a Chioggia con due primi appuntamenti che riprendono altrettanti spettacoli che non sono potuti andare in scena a chiusura della stagione invernale ACQUA ALTA 2019/2020. Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura della Città di Chioggia e il Circuito Arteven/Regione del Veneto si va in scena all’Auditorium San Nicolò, nel pieno rispetto delle normative vigenti anticovid19.

Giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 21.15 in palcoscenico Anna De Franceschi si trasforma in SUPER GINGER: un’acclamata performer da varietà, fuoriclasse dell'intrattenimento. Così padrona del proprio palco, così indifesa lontana da esso, in quella vita privata che normalmente si cela allo sguardo dei fans. Vita e peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai. un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo pieno. Attenzione: Spettacolo punk-clown. Arrivando dritto al cuore, potrebbe facilmente coinvolgere tutti. Vivere attentamente le avvertenze.

Ricordiamo che il secondo appuntamento dell’invernale che verrà recuperato è quello di Ersiliadanza che, giovedì 23 e venerdì 24 LUGLIO sempre con inizio alle 21.15, presenta la nuova produzione CALLAS E ALTRE VOCI STRAORDINARIE, coreografie di Laura Corradi, spettacolo creato con Midori Watanabe, Carlotta Plebs, Alberto Munarin, brani interpretati da Maria Callas da Verdi, Puccini, Bizet.