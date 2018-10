Susum Party, la notte di Halloween 2018 all'Hard Rock Cafe di Venezia

Hard Rock Cafe Venezia si prepara a festeggiare Halloween 2018 ispirandosi alle leggende e ai misteri senza tempo che avvolgono la città lagunare, i suoi campi e campielli e le sue isole. Il Cafe del Rock, allestito come un agghiacciante ospedale dismesso e popolato da ruderi, terrificanti fantasmi, spaventosi appestati e medici impazziti, proporrà, sabato 27 ottobre e mercoledì 31 ottobre 2018, due eventi per grandi e piccoli rockers.

Susum Party

Per la notte più inquietante dell’anno, mercoledì, dalle 20 fino a chiusura, il Cafe di Bacino Orseolo porta nuovamente a Venezia, in collaborazione con Home Festival di Treviso, il Susum Party, l’evento itinerante ideato per dare spazio a dj affermati ed emergenti. DJ Gilo, i Detroit Soul alias Marco Pavan e Pierpaolo Zottarel, e Michael Salamon si alterneranno alla consolle del locale e faranno scatenare i fan sul dancefloor con i loro show live in cui produzioni originali lasceranno spazio al mixaggio delle hit più ascoltate e ballate di sempre. Le performance abbracceranno i più diversi e variegati generi musicali: dalla house e deep house all’elettronica passando per il soul e il funky. Per tutta la serata, gli amanti dell’horror avranno la possibilità di essere truccati, a tema e gratuitamente, da truccatori professionisti.