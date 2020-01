Svolo dell'Aquila 2020 al Carnevale di Venezia

Come da immancabile tradizione, anche l’edizione 2020 del Carnevale di Venezia vedrà protagonista lo spettacolo del volo dell’Aquila dal Campanile sino a Piazza San Marco. Il nome, come di consueto, sarà svelato solo nelle fasi di preparazione degli eventi del Carnevale. Per l’edizione 2019 del Carnevale, lo spettacolo del volo o, meglio, dello “svolo” dell’Aquila è stato interpretato dalla campionessa di Short Track Arianna Fontana, ben 8 medaglie olimpiche. L’iniziativa si è inserita nell’ambito delle attività promozionali alla Candidatura di Milano-Cortina dei Giochi Olimpici invernali 2026.

Le precedenti Aquile

Il protagonista del Volo dell’Aquila 2018, scelto dal Direttore Artistico del Carnevale di Venezia (2016/18) Marco Maccapani, fu Renzo Rosso, mentre negli anni precedenti l’evento ha visto succedersi negli anni Fabrizia D’Ottavio, Francesca Piccinini, Carolina Kostner, Giusy Versace, Saturnino Celani e Melissa Satta. L’evento sarà preceduto da “Aspettando L’Aquila del Carnevale” Parate in costume e balli storici a cura del C.E.R.S. – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche.