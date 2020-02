Lo svolo del Leon al Carnevale di Venezia 2020

Il carnevale di Venezia volge al termine con i più alti tributi al Leone alato di San Marco, simbolo della nostra città che salirà sul campanile dipinto su di un grande telo scenografico per volare sopra il pubblico presente in piazza. Ad accoglierlo sul palco di Piazza San Marco le dodici fanciulle veneziane, le Marie. Un rituale di grande suggestione a suggellare il congedo del carnevale e un arrivederci al 2021. L'appuntamento è per martedì 25 febbraio 2020, a partire dalle 17.