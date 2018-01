Carnevale di Venezia 2018, giovedì grasso: torna il tradizionale taglio della testa al toro

L'associazione Compagnia L’Arte dei Mascareri organizza cura e promuove la quarta edizione della Ballata delle Maschere anche quest’anno in compagnia del Toro, i 12 pani e i 12 porci. Si riprende l’antico aneddoto nel giorno di Giovedì Grasso dell’anno 1162 in cui si celebrava la vittoria del doge Vitale Michiel II sul Patriarca Ulrico di Aquileia con i 12 feudatari ribelli. In memoria del tentativo di insurrezione soffocato nel sangue , ogni anno anche i successori del Patriarca dovevano inviare in dono e a risarcimento al Doge in carica un toro 12 pani e 12 porci ben pasciuti.

Il toro-Patriarca con i 12 porci-feudatari venivano messi allo scherno della pubblica piazza con un rituale che prevedeva al suo culmine lo spettacolare taglio della testa del toro , da qui il detto tutto veneziano "Tagiar la testa al toro" che significa chiudere la faccenda definitivamente. Gli animali venivano successivamente macellati e cucinati e la loro carne distribuita durante i banchetti tra i nobili il clero il popolo e i carcerati. L'appuntamento è in Campo Santa Margherita per l'8 febbraio 2018, a partire dalle 15.

Programma