Un clown e il suo cane per il teatro dell'improbabile a Noale

Unnico e Spank, un clown e il suo cane, saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento del Teatro Improbabile a Noale. La rassegna di artisti di strada, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Noale e Acqualta teatro, mercoledì 21 agosto approda all’interno dell’oratorio Don Bosco, in occasione della tradizionale sagretta dell’Assunta.

Andrea D’Amico, in arte Unnico, laureato in Lettere e Filosofia all’università di Bologna, oltre a formarsi come artista di strada frequentando importanti scuole e corsi di teatro e spettacolo, ha una grande passione per i cani. Tiene lezioni sull’addestramento attraverso il metodo del “rinforzo positivo” ed è esperto in comportamento e interpretazione del linguaggio del cane. Ha partecipato a campagne per la sensibilizzazione e contro l’abbandono dei cani. Il suo amore per i cani lo ha portato a sviluppare tecniche di addestramento con le quali ha educato i suoi amici a quattro zampe: Freitag e Spank. Con ognuno di loro ha costruito spettacoli esilaranti che hanno riempito tantissime piazze italiane ed europee, facendo divertire tutti, senza limiti di età! Lo spettacolo di scena a Noale vedrà Spank, il suo cane, lasciarsi accompagnare dal suo padrone in spassose avventure. Spank e Unnico, due autentici “animali da palcoscenico”, si spalleggiano in acrobazie, originali numeri di equilibrismo, gags clownesche e riservano -per il gran finale- una sfida all’ultimo applauso che vede protagonisti Spank ed un fortunato bambino del pubblico.

Lo spettacolo, dal titolo “Io e lui”, si svolgerà presso l’oratorio Don Bosco di Noale, con inizio alle ore 21.15. Ingresso libero. Al termine l’artista raccoglierà delle offerte a cappello.