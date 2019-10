"Domenica a teatro" per le famiglie: riparte la programmazione del Momo

Domenica 20 ottobre alle 16.30, riaprono le porte del Teatro Momo, con Peter Pan della compagnia Teatrino dell’Erba Matta, il primo spettacolo della stagione Domenica a teatro, amatissima dai bambini e dalle loro famiglie e realizzata dal Comune di Venezia, settore Cultura in collaborazione con Arteven, Circuito Teatrale Regionale.

Da ottobre a marzo, dieci appuntamenti per dieci domeniche, un calendario allettante per un teatro dedicato all'infanzia e ai giovani. Spettacoli per varie fasce d'età che guardano al pubblico dei più piccoli ma che piacciono anche e soprattutto ai genitori perché il cartellone della Stagione, con un vasto programma di spettacoli e storie, racchiude da sempre le migliori proposte del panorama nazionale del settore Teatro Ragazzi.

Fino a domenica c’è ancora la possibilità di acquistare gli abbonamenti alla rassegna.

"R&G L’Amore necessario" è il laboratorio principale, dedicato agli studenti degli istituti superiori del territorio metropolitano.

Inizia il prossimo 6 novembre e sarà preceduto da due lezioni di prove aperte nei licei Stefanini e Morin. Il gruppo lavorerà attorno al tema dell’amore giovanile e delle sue caratteristiche nel contesto della vita e della cultura dei nostri giorni.

"R&G (S)Passo a due" è dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. Inizia il 6 novembre ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Centro Teatrale di ricerca.

"R&G Capuleti e Montecchi: se fosse una commedia?" è pensato per genitori e figli insieme. Prende il via sabato 9 novembre in collaborazione con l’associazione Playy - La via dell’Arte.

"R&G 2020. Per un amore sotterraneo", porterà i partecipanti a scoprire e a lavorare nei luoghi più nascosti e meno frequentati del teatro. Organizzato dall’associazione mpg.cultura è dedicato a tutti, dai 18 anni in su, e inizierà il 5 dicembre.

Un’importante novità in questa edizione: tutti i partecipanti ai laboratori saranno coinvolti in particolari lezioni di tecnica ed espressività vocale grazie alla partecipazione di una professionista del settore.

L’esito finale di ciascun percorso laboratoriale sarà presentato al pubblico, in primavera, nella sezione fuori concorso della stagione Piccoli Palcoscenici 2020.