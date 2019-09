Avvicinare i bimbi al teatro: la nuova Stagione 2019/20 del teatro Momo è dedicata alla famiglia

Con l’inizio d’autunno il Teatro Momo apre il sipario su una nuova stagione teatrale, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, che, come negli ultimi anni, mira ad accogliere un pubblico ampio ed eterogeneo, di giovani, bambini e famiglie. Le tradizionali rassegne sono pronte a divertire, commuovere, emozionare e ispirare con un carnet di spettacoli e compagnie che, con ritmo e maestria, sapranno coinvolgere grandi e piccini.

Edizione anche per bambini

Si parte come sempre con il cartellone di "Domenica a Teatro", giunta alla sua 26. edizione, in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Regionale, interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Dieci i titoli in cartellone, da ottobre a marzo: si alterneranno teatro d’attore, di figura, clownerie e musica live, con spettacoli come "Peter Pan" del Teatrino dell’Erba Matta, "Gretel e Hänsel" del Teatro delle Briciole, "The Wolf. Cappuccetto rosso" de La Luna nel letto, Arlecchino formato “baby” di Paolo Papparotto, "In viaggio con il Piccolo Principe". Anche quest’anno il Teatro Momo propone "A Teatro con la Scuola", un programma esclusivo, indirizzato alle scuole primarie e secondarie, con cinque proposte, dal mese di gennaio, per cinque matinée davvero speciali. Titoli e storie scelti con cura per preparare, anche in classe, la fresca platea all’esperienza teatrale. Non mancheranno infine i laboratori teatrali, affidati alle sapienti mani di specialisti del settore che sapranno guidare appassionati di generazioni diverse, con esperienze e temi affascinanti, attraverso il mondo delle arti sceniche. Un percorso che terminerà con il cartellone di "Piccoli Palcoscenici", che anche quest'anno riporteranno a teatro i giovani della città metropolitana. Infine, alternate alle domeniche dei bambini saranno le domeniche dedicate al teatro amatoriale, con la rassegna "Divertiamoci a teatro", organizzata in collaborazione con Comitato provinciale FITA Venezia.

Bimbi a teatro

«Anche quest'anno punteremo molto sui bambini e sulle famiglie - assicura l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - due tipi di pubblico che ci hanno regalato grandi soddisfazioni nelle ultime stagioni. Avvicinare i bambini al teatro è un missione importante a cui stiamo dedicando molto tempo e cospicue risorse. Educare i bambini alla curiosità, oltre lo schermo di un tablet o di un telefonino, è un obbiettivo che accomuna la programmazione teatrale con le attività nelle biblioteche, così come le proposte del Centro Candiani e della Sala prove musicali. L'impegno rivolto ai giovani e ai bambini ha raggiunto livelli veramente notevoli, impensabili qualche anno fa, in termini di numeri di persone coinvolte e di qualità della proposta. E così vogliamo continuare, perché la nostra città deve diventare sempre più una città a misura di famiglie e di bambini, nella quale ogni luogo pubblico diventa anche spazio di incontro, di crescita e di apprendimento. La stagione 2019-20 del Teatro Momo va proprio in questa direzione, aprendo le porte del Teatro principalmente a scuole e bambini, bambini che ormai considerano il Momo come casa».