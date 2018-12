Natale al teatro Stabile: il programma di spettacoli, danza e risate per le festività

A Venezia il Natale si trascorre in compagnia della famiglia del teatro Stabile del Veneto, grazie agli eventi in programma al Goldoni pensati per intrattenere e divertire il pubblico di grandi e piccini durante le festività.

Gli appuntamenti

Ad aprire il sipario sulla magia del Natale il concerto Christmas special guests della Big Vocal Orchestra, il 22 ore 19, e il 23 dicembre, ore 16 e 19: un coro di 200 voci eseguirà brani che evocano atmosfere, sapori e ricordi legati alla tradizione natalizia. Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre (alle 17 e alle 20.30), Il Lago dei Cigni, un grande classico del balletto, simbolo dell’eterna lotta tra il bene e il male, torna sul palcoscenico del Goldoni tra i grandi eventi, grazie all’interpretazione di un prestigioso ensemble come il Moscow State Classical Ballet composto da 30 artisti. Con loro alcune straordinarie stelle della danza classica russa: i Russian Stars, artisti eclettici, formati in patria e scelti accuratamente dalla maestra, étoile e produttrice Liudmila Titova, che sarà la loro capofila e impreziosirà il cast con la sua presenza magnetica. La fluidità del movimento unita alla ferrea disciplina, danno vita a un insieme coreografico compatto e armonico, capace di coinvolgere e ammaliare il pubblico.

Risate e divertimento a San Silvestro

Il 31 dicembre (alle 21) con brindisi e panettone offerto dal teatro Goldoni, la comicità del duo Carlo & Giorgio accompagna il pubblico verso il nuovo anno con Temporary show. Lo spettacolo più breve del mondo, in replica anche il primo gennaio (alle 17). Con oltre 100 date a stagione, per più repliche e teatri esauriti, lo spettacolo analizza i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo, concentrandosi sui ritmi forsennati della società contemporanea. I due irrefrenabili attori hanno creato uno spettacolo per chi va di fretta e non ha tempo da perdere. Il risultato è un’esperienza comica ai confini della brevità, ideale da vivere e guardare proprio nell’ultimo giorno dell’anno.

Epifania

A chiudere le feste lo spettacolo per i più piccoli Girotondo nel bosco. Racconti di piuma, di pelo e di foglia, il 6 gennaio (ore 16), nell’ambito della rassegna Famiglie a Teatro. La storia, scritta e diretta da Carlo Presotto, ha come protagonisti quegli animali che si trovano solitamente in disparte, che non sono mai i protagonisti di qualche film di cassetta. Le piccole metamorfosi che fanno crescere e diventare grandi sono rispecchiate nella vita di queste creature del bosco e nel paesaggio che le circonda. Ognuno di loro custodisce e accompagna una trasformazione. Il ghiro affronterà la paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in ritardo.

Regali

Sotto l’albero del teatro Stabile del Veneto non mancano infine i regali, dopo il successo dello scorso anno ritorna l’iniziativa A Natale regala il teatro: la gift card, pensata come dono per le feste per condividere con amici e parenti la passione del teatro, offre la possibilità di acquistare 2 o 4 ingressi a scelta tra una selezione di spettacoli di prosa, danza ed eventi speciali della stagione. Una occasione per regalare la possibilità di assistere al concerto di Natale Christmas special guest o di partecipare allo spettacolo di Capodanno Temporary Show con Carlo e Giorgio, ma anche agli appuntamenti della stagione come La bisbetica domata, il classico shakespeariano portato in scena da Tindaro Granata e Angelo di Genio, Tempo di Chet con Paolo Fresu, Piccoli crimini coniugali con Michele Placido e Anna Bonaiuto, Sento la terra girare di Teresa Mannino, Le baruffe chiozzotte uno spettacolo corale con la regia di Paolo Valerio, Romeo e Giulietta degli Stivalaccio Teatro, Night bar di Valerio Binasco e La casa nova con la compagnia giovani del teatro Stabile del Veneto. Le proposte si aprono anche alla danza con gli spettacoli dello Schiaccianoci, Tango mon amour o gli appuntamenti con gli allievi della scuola di Pina Bausch come That paper boy con Dominque Mercy e Pascal Merighi e A fury tale con Cristiana Morganti e ai concerti di San Valentino Love songs e di San Marco Free.