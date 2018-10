Beltotto nuovo presidente dello Stabile: «Con lui ci riprenderemo ciò che ci hanno tolto»

Giampiero Beltotto è il nuovo presidente del Teatro Stabile del Veneto. A eleggerlo, come da statuto, è stata l'assemblea dei soci composta da Regione del Veneto, Comune di Venezia, Comune di Padova e provincia di Padova, riunitasi venerdì al Teatro Carlo Goldoni.

«Ci riprenderemo ciò che ci hanno ingiustamente tolto»

Già vicepresidente e membro de consiglio di amministrazione, succede a Angelo Tabaro e guiderà l'ente veneto che gestisce il Teatro Goldoni di Venezia e il Teatro Verdi di Padova per i prossimi cinque anni. «Rivolgo al dottor Beltotto il più cordiale augurio di buon lavoro, - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - con la sicurezza, conoscendolo e avendo potuto avvalermi in passato della sua collaborazione, che si adopererà con energia, capacità e caparbietà per difendere e sollevare i destini di una delle più importanti realtà culturali della nostra regione. Ritengo - ha continuato - che il neo presidente darà nuovo impulso a un progetto che potrà ulteriormente svilupparsi, dimostrando così quanto sia stata ingiusta e ingiustificata la penalizzazione subita all’inizio di quest’anno dalla Commissione del ministero dei Beni e delle attività culturali che lo ha declassato da "teatro Nazionale"».