La comicità del milanese imbruttito e di Zelig al teatro a L'Avogaria

Uno sguardo cinico e disincantato sull’attualità e gli ultimi fatti di cronaca. È quello proposto da Valerio Airò, giovane talentuoso volto di Zelig, del Terzo Segreto di Satira e del Milanese Imbruttito. Sarà lui il protagonista sabato prossimo, 14 dicembre 2019, ore 21.00, dell’appuntamento con la stand up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa).

Riservata rigorosamente ad un pubblico adulto, è una comicità dissacrante e trasgressiva, dal linguaggio esplicito senza i filtri del perbenismo. Una satira pungente in cui gli attori interpretano dei monologhi in modo corrosivo all’insegna del politicamente scorretto. Si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano, una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che mira, senza preamboli, alla pancia delle persone. Uno spettacolo dove il comico, con il solo ausilio di un microfono, senza parrucche o tormentoni, in primis prende in giro se stesso per poi passare ad attaccare ciò che lo circonda.

La rassegna, a cura di Nicolò Falcone, porta in laguna i comici di punta nel panorama nazionale ed è strutturata secondo il modulo del Comedy Club. Ogni appuntamento vedrà la partecipazione come resident di giovani comici locali quali Tommaso Faoro, che con Falcone è protagonista di una striscia quotidiana su RAI2, e la battutista di origini giapponesi, Yoko Yamada.

Valerio Airò sabato sarà affiancato per l’occasione, al microfono da Edoardo Confuorto, con il suo humour che tocca gli aspetti più contradditori della vita quotidiana. Un doppio live che si preannuncia irresistibile.

Valerio Airò, Mezzo piacentino e mezzo tedesco, dai primi ha ereditato la passione per il teatro e la erre moscia, dai secondi un'innata propensione alla comicità e all'ironia. A soli 27 anni vanta già diverse collaborazioni illustri. E' il "giargiana" nei video de "Il Milanese Imbruttito" e collabora con Il Terzo Segreto di Satira, con cui ha preso parte anche al loro film "Si muore tutti democristiani" uscito al cinema nel 2018. In tv è andato in onda sul canale satellitare Comedy Central nella trasmissione "Stand Up Comedy", ha preso parte a "Zelig Time" su Zelig Tv, canale 63 del digitale terrestre ed è stato ospite per sei puntate a "B come Sabato", varietà calcistico su Rai 2. Da più di tre anni è il direttore artistico delle serate comiche del Baciccia. Edoardo Confuorto, classe 1984, già noto per le sue presenze a Zelig, con la sua comicità tocca gli aspetti più contradditori del quotidiano.