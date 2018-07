Su il sipario sulla Biennale Teatro, consegnato al duo Rezza-Mastrella il Leone d'Oro

Sarà una Biennale Teatro che mostrerà la sottile differenza tra attore e performer, proponendo spettacoli che evidenzino i diversi modi di stare in scena. Il tema "attore-performer" scelto dal curatore Antonio Latella, come sottolineato dal presidente della Biennale Paolo Baratta nel corso della presentazione della kermesse venerdì mattina, "è una pagina di punti di domanda e propone la manifestazione come luogo di ricerca e non come risultato di una ricerca".

Successo di Biennale College

Baratta si è detto soddisfatto di vedere così tanti partecipanti alla Biennale College Teatro, che dovrebbe diventare una vera e propria fucina di giovani talenti, che si cimentano e si espongono ai rischi senza i quali non si può diventare artisti. Il tema prescelto per questa edizione è quello del bacio, "ossia un gesto performativo, - ha spiegato Latella - il più naturale che conosciamo, mai uguale".

Leone d'Argento a Anagoor

Nel corso della giornata di apertura della Biennale Teatro, come di consueto sono andate in scena le consegne dei "leoni". Quello d'argento, per l'innovazione teatrale, è stato assegnato alla compagnia Anagoor, fondata nel 2000 a Castelfranco Veneto, presenti in sala Simone Derai e Marco Menegoni. "Il lavoro di Anagoor, - ha spiegato Latella - mai privo di una potente estetica, ha una funzione divulgativa rispetto a grandi tematiche. Non demandano a nessuno la loro scelta artistica, realizzando tutto da soli, dalla scrittura del testo alle scene e i costumi".

Rezza-Mastrella d'oro

Il Leone d'Oro, invece, è stato consegnato al duo artistico inimitabile Rezza-Mastrella, dal 1987 artefici di spettacoli innovativi dal punto di vista del linguaggio teatrale. "Antonio Rezza - ha commentato il curatore - fonde totalmente, in un solo corpo, le due distinzioni di attore e performer, distinzioni che grazie a lui perdono ogni barriera, creando una modalità dello stare in scena unica, per estro e a tratti per pura, folle e lucida genialità. Flavia Mastrella, invece, crea spazi scenici che non sono mai orpelli, ma forme d’arte che Rezza abita e devasta con la sua strepitosa adesione. Spazi che diventano oggetti che prendono vita grazie alla forza performativa del corpo e della voce di Rezza".