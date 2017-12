Living Room - Venere in teatro. Dal 19 gennaio al 21 aprile 2018 a spazio Farma Mestre (Ve)

Riceviamo e pubblichiamo:

"Living Room - Venere in Teatro

Data: dal 19 gennaio 2018 al 21 aprile 2018

Dove: Spazio Farma

Indirizzo: Via Paganello 8/5 (laterale di via Torino)

Venezia Mestre

Dalle ore: 20:00

Ingresso riservato ai soci Farmacia Zoo:È

LIVING ROOM - VENERE IN TEATRO

In collaborazione con Farmacia Zoo:È, l'associazione culturale Live Arts Cultures presenta una rassegna di 8 appuntamenti e 4 laboratori a Spazio Farma Mestre (VE), un’iniziativa per un pubblico curioso di avvicinarsi alle arti performative.



Live Arts Cultures avvia una nuova collaborazione con le realtà associative del territorio veneziano prendendosi cura della rassegna “Living Room”, ideata da Farmacia Zoo:È a Spazio Farma (in via Paganello 8/5, laterale di via Torino) lo scorso 2016.



La curatela di Live Arts Cultures aggiunge alla stagione "Living Room 2018" il sottotitolo di "Venere in Teatro". A partire da gennaio, saranno proposti appuntamenti che coinvolgeranno danza, musica, poesia e teatro contemporaneo, con eventi inseriti all'interno del circuito “CONNESSIONI - Rete Veneta per la Ricerca Teatrale”; tra questi ultimi le produzioni del Teatro del Lemming e Teatro Tri-boo.



Il nuovo programma a cura di Live Arts Cultures accoglie la potenza generativa dell'arte al femminile e richiama il teatro come casa accogliente, capace di includere tutti i linguaggi delle arti performative.

Tra gli oltre 15 fra artisti e compagnie in calendario, molte le artiste donne provenienti da tutta Italia, ciascuna impegnata in una ricerca pluriennale nel proprio ‘fare’: Annamaria Ajmone, Federica Furlani, Francesca Foscarini, Mariangela Gualtieri, Marta Dalla Via, Lucia Palladino e Silvia Costa.



Ogni serata sarà inoltre accompagnata da uno speciale contributo di ascolti proposti da Boring Machines, Electronicgirls, Galaverna, Laverna e V.E.R-V, realtà dedite alla sperimentazione musicale e partner della rassegna.

Oltre agli eventi, si offrono anche quattro diversi appuntamenti formativi con la conduzione di Annamaria Ajmone, Francesca Foscarini, Marta Dalla Via, Lucia Palladino - già artiste in calendario -, per rinnovare pratiche e conoscenze, avvicinarsi alle poetiche e alle metodologie presenti nel programma.



Il pubblico sarà inoltre coinvolto in un percorso aggiuntivo e partecipativo di dialoghi informali. “Hangover! Cosa resta delle visioni?” è un itinerario rivolto alla creazione di un pubblico consapevole, che vuole stimolare l'interpretazione e la critica personale delle performance nell’ambito della rassegna. Il gruppo di lavoro si incontrerà la settimana successiva ad ogni evento e discuterà i contenuti degli eventi.



Info

Ingresso riservato ai soci Farmacia Zoo:È. Quota associativa: euro 10,00

Posti limitati con contributo volontario. Si consiglia di prenotare con anticipo la partecipazione a uno o più eventi della rassegna tramite mail a: project@liveartscultures.org o al numero 3403829357



www.liveartscultures.org ; https://liveartscultures.weebly.com/rassegna--venere-in-teatro.html



Contattaci su Facebook: liveartscultures o al numero 3403829357

Instagram: liveartscultures

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA



Online su: https://liveartscultures.weebly.com/programma-venere-in-teatro.html





Venerdì 19 gennaio 2018 - Danza / Sperimentazione Elettronica



Trigger Di e con Annamaria Ajmone



Musiche: Palm Wine



Effeffe Live electronics di e con EFFE EFFE /Federica Furlani



Venerdì 2 febbraio 2018 - Danza



Good Lack Di e con Francesca Foscarini



***Sabato 17 febbraio 2018 - Teatro



EFFETTO PAPAGENO di Michele Panella, Daniela D’Argenio Donati



Sabato 10 marzo 2018 - Poesia / Teatro



Bello Mondo Rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri



Con la guida di Cesare Ronconi



Venerdì 16 marzo 2018 - Teatro



Mio padre era come un figlio per me Marta Dalla Via e Diego Dalla Vita



Venerdì 13 aprile 2018 - Danza



Come un cane con il suo padrone Regia di Lucia Palladino



Realizzazione: Lucia Palladino e Alice Ruggero



Video: Cesare Ronconi



Documentazione video: Stefano Martone



Venerdì 20 aprile 2018 - Teatro / Closure Party



Alla Traccia. Lode a ciò che è stato rimosso Un progetto di Silvia Costa



Con Laura Pante e Silvia Costa



Suoni di Beatrice Goldoni



A Sangue Freddo Creazione: Silvia Costa



Con Silvia Costa e Laura Pante



Suono: Lorenzo Tomio



Con la collaborazione di Silvia Boschiero



Co-produzione: Uovo Performing Arts



***Sabato 21 aprile - Teatro



DIONISO E PENTEO. Tragedia del teatro di Teatro del Lemming



- 20 e 21 gennaio 2018: Annamaria Ajmone “EXPANDING THE RANGE BEYOND THE COMFORT ZONE”, dalle ore 11:00 alle ore 17:00



- 3 e 4 febbraio 2018: Francesca Foscarini “MASTERCLASS”, dalle ore 10:30 alle 12:30



- 17 e 18 marzo 2018: con Marta Dalla Via “NESSUNA SCUSA vietato lamentarsi a meno che non lo si faccia in maniera creativa ipotesi per brevi drammaturgie”, dalle ore 11:00 alle 17:00



- 14 e 15 aprile 2018: con Lucia Palladino “PERCORSI PER UNA CARTOGRAFIA PERFORMATIVA”, dalle ore 11:00 alle ore 17:00



Online su: https://liveartscultures.weebly.com/laboratori--venere-in-teatro.html



Prenotazioni alla mail: project@liveartscultures.org



Come raggiungere Spazio Farma



Google maps: https://goo.gl/maps/i5RDMnqTFj92



In Autobus: *da e per Venezia e a Mestre: ACTV linea 4L ogni 10 minuti, fermata Corso del Popolo-Torino (dopo rotonda Interspar ambo i lati). *Mestre: circolare 32H feriale (Ospedale, per Cipressina, via Bissuola, V.le San Marco, Mestre Centro) fermata via Torino-Poste (ogni 30 minuti fino alle 22:00); *Mestre: linea 15 (Aeroporto Tessera, per Corso del Popolo) fermata via Torino-Poste (ogni trenta minuti fino alle 20:00); *Mestre: linea 43 fermata Torino-Università; *circolare notturna N2 da Corso del Popolo-Torino in direzione Venezia, dalle ore 00:16 e 00:46 e per le ore successive. Consigliamo di controllare gli orari festivi qui: http://actv.avmspa.it/it/content/linee-urbane-0 la mappa qui: http://actv.avmspa.it/sites/default/files/focus_centro_mestre.pdf



Dalla stazione Mestre F.S.: per via Ca’ Marcello oppure per via Torino direzione via Paganello: dai 15 ai 20 minuti".