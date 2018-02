Nave de Vero, teatro interattivo per le scuole: i bambini diventano protagonisti dello show

Teatro interattivo. Prenderà il via giovedì 1 marzo la rassegna di Nave de Vero e del Gruppo Alcuni di Treviso, un teatrale per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Mestre e Marghera: un’iniziativa completamente gratuita per avvicinare i giovanissimi al mondo del teatro.

Nave de Vero per le scuole

L’iniziativa, giunta la secondo anno consecutivo, ha già raccolto circa 700 adesioni. I bambini, accompagnati dalle insegnanti, si ritroveranno nella zona ristorazione del centro commerciale, debitamente allestita per l’iniziativa, per assistere il 1 marzo a "Perché gli alberi perdono le foglie" ed il 15 marzo a "La Regina dell'Acqua" spettacoli ideati per far avvicinare i più piccoli a tematiche ecologiste.

La rassegna

La rassegna di teatro proseguirà giovedì 22 marzo con uno spettacolo di sensibilizzazione sul tema bullismo, rivolto alle scuole medie, dal titolo "I Bulli siamo noi". La kermesse terminerà giovedì 22 marzo con “Leo Da Vinci, Misisione Monna Lisa”, esclusivo spettacolo dell’omonimo film di animazione prodotto dal Gruppo Alcuni ed uscito nelle sale cinematografiche l’11 gennaio 2018.