Nespolo lo giullare in scena con Il Principe Ranocchio a Noale

A mettere in scena, mercoledì 7 agosto a Noale, la storia di un principe trasformato in ranocchio che vaga alla ricerca di un bacio fatato da una principessa per cambiare la sua sorte è Manuel Bruttomesso, in arte Nespolo lo giullare. Lo spettacolo che si svolgerà in piazzetta Dal Maistro (piazza Castello) alle ore 21.15, si inserisce all'interno della rassegna Teatro Improbabile. La tradizionale storia de Il Principe Ranocchio viene riproposta da Bruttomesso in una nuova chiave coinvolgendo il pubblico e sorprendendolo con equilibrismo, acrobazie e giocolerie. La principessa stessa verrà scelta tra la folla e le verrà fatta innamorare con poesie dantesche e del Lentini per strapparle, infine, un bacio.

Manuel Bruttomesso inizia a fare spettacolo all’età di appena quindici anni. Ha iniziato come giocoliere ed equilibrista in feste di paese, feste di compleanno e con il circo. Nel frattempo, attraverso l’associazione storica “Città del Grifo” di Arzignano (VI), si è avvicinato al medioevo e alla figura del giullare. Con “Città del Grifo” ha iniziato ad esibirsi nei castelli, nei luoghi storici e nei musei di tutta Italia. Per il suo aspetto magrolino e sbarbatello assunse il nome in arte di Nespolo con il quale ha intrapreso la sua carriera da solo. Sono nati i personaggi, a partire dal Principe Ranocchio e Cercamon la volpe. Nel 2001 si è trasferito a Torino per frequentare l’Atelier di Teatro Fisico; nel corso degli anni seguenti ha frequentato stage con alcuni dei migliori insegnanti d'Europa.

Lo spettacolo sarà anticipato dall’esibizione dei fratelli Peruzzi, Davide, Gioia e Miriam, tre giovanissimi artisti di strada di Noale con la passione per il circo e l’arte di strada.

L' ingresso è libero (offerta a cappello).