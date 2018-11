Groggia, nuova stagione per grandi e piccini: il teatro si fa "instancabile"

Instancabile teatro. Prende il via l’ottava stagione del Teatrino Groggia di Venezia, in sinergia tra il Settore cultura del Comune di Venezia e l'associazione culturale mpg.cultura. Il 24 novembre alle 19.30 l’inaugurazione della stagione è affidata al coro Vocal Skyline con un concerto gratuito.

Il cartellone

Un cartellone che conferma una particolare sensibilità per i più piccoli, ma che riserva anche in questa stagione un occhio di riguardo per gli adulti, con spettacoli senior ed eventi speciali. Instancabile Teatro, la formula scelta quest’anno dal direttore artistico Mattia Berto quale volto simbolico della stagione, vorrebbe rappresentare una sorta di tributo a tutti coloro che, sul palcoscenico, dietro e davanti le quinte, rendono possibile l’incantesimo finale sulla scena. Prendendo spunto da tale formula, la stagione si articola in due sezioni distinte.

Instancabili Piccoli

La prima, Instancabili Piccoli, riserva due residenze d’attore e cinque titoli agli spettacoli per bambini e famiglie, per un totale di dieci repliche complessive. La valigia degli incanti di Pietro Piva, l’estro dei Pantakin da Venezia, le macchine meravigliose di Marcello Chiarenza, le coreografie per l’infanzia di Valentina Dal Mas, le colorate intuizioni sceniche di Silvia Piovan e Anna Arpini disegnano un itinerario per i più piccoli di rara suggestione. Una sezione assai ricca e rivolta a un pubblico in continua crescita, che nella scorsa stagione ha dimostrato di riconoscere nel Teatrino Groggia il luogo del teatro per i piccoli della città. Una festa permanente, in cui il teatro possa regalare una suggestione particolare e indimenticabile, nell'album dei ricordi dell’infanzia.

Instancabili Grandi

La seconda sezione, Instancabili Grandi, è dedicata a una programmazione serale per il pubblico adulto, e risulta ulteriormente ampliata rispetto all’anno scorso. Quattro i titoli per i grandi, che portano sul palco del Groggia compagnie nazionali, testi inediti di drammaturgia britannica, sperimentazioni sui classici, momenti di riflessione e nuovi sguardi sulla scena.

Punto di riferimento

«Il Teatro Groggia rappresenta un punto di riferimento importante nell'offerta culturale di Venezia: - spiega l'assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini - è un teatro che, in modo analogo al ruolo del Momo in terraferma, dedica tutte le sue risorse ai bambini, ai giovani e alle famiglie, in linea con la volontà del Sindaco Luigi Brugnaro e dell'amministrazione comunale. In questo senso, si pone come punto di eccellenza della città storica, offrendo per tutto l'anno uno spazio di cultura, di incontro e di formazione».