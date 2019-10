Mestre, nuove rassegne teatrali in arrivo al Kolbe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Dopo un periodo difficile ed un'attività altalenante, seppur di rilievo a livello culturale, il tentativo della nuova direzione è quello di far rinascere i vecchi fasti del Centro Culturale Kolbe che torna a proporre, muovendosi in più direzioni, una programmazione annuale, continua, varia e ricca di corsi: dal cinema alla pittura, dai corsi di tango al gospel per bambini, dalle lingue straniere al nuovo corso di teatro over 18. In quest'ottica si inserisce la volontà di presentare ben 2 rassegne teatrali domenicali che mancavano da tempo: una per gli adulti ed una per i più piccoli.

Programma

Ad aprire i battenti il 20 ottobre alle ore 17.00 l'attrice, regista e autrice Paola Brolati in 'Non fare storia. Riscrivere la storia al femminile'. Donne dei popoli antichi e figure celeberrime, donne accantonate dalla storia ufficiale e donne da riscoprire. A seguire: Domenica 17 novembre 2019 - Gigio Brunello con 'La Grande guerra del sipario. Di baracca e burattini per adulti'. Cadono i Grimm, muore Perrault, Pollicino è disperso. Il viaggio teatrale di Gigio Brunello e Gyula Molnar indaga il rapporto scena/burattino fra straniamento, passione e ironia. Domenica 15 dicembre 2019 - reading di Giovanni Betto in 'L’assassino' di Michele Serra. Domenica 19 gennaio 2020 - Teatroghiotto con una nuova produzione 'Il signor K?' Domenica 15 marzo 2020 - Seirios Teatro in 'L’aumento'. Atto unico di Georges Perec. Regia Franco De Maestri. Domenica 19 aprile 2020 - Teatro Gamma in 'Il berretto a Sonagli' di Luigi Pirandello. Domenica 10 maggio 2020 - la Compagnia Altinate in 'La barca dei comici', dai Mémoires e da tre Commedie di Carlo Goldoni.

Appuntamenti per bambini

Quattro gli appuntamenti per i più piccoli, sempre domenicali con inizio alle 16.30. Domenica 27 ottobre 2020 - 'Il mistero di Misteria misteriosamente smarrita nel bosco' con Simone Carnielli. Domenica 10 novembre 2020 - 'Il Mostro Peloso ed altre storie' con Maga Camaja. Domenica 26 gennaio 2020 - 'Il Ghiro di Italia in 80 errori... ' geografia, grammatica e fantasia dall'universo di Gianni Rodari del Teatro delle Correnti. Domenica 9 febbraio 2020 - 'Cose selvagge' viaggi scombinati per bambini scompigliati con Terracrea teatro. Direttore artistico della stagione e coordinatore del Gruppo Teatro Ricerca del Kolbe, Roberta Borghi.